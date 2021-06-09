ليس الدوري الإنجليزي .. عرض صادم لضم كوتينيو من برشلونة

هل يوافق النجم البرازيلي على هذه الخطوة؟

يواصل فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة تعافيه من الإصابة في البرازيل، وسط غموض مستمر حول مستقبله مع النادي الكتالوني.

اللاعب بدأ الموسم الماضي بصورة جيدة قبل أن يتراجع مستواه بشكل ملحوظ، ليتعرض بعدها لإصابة أنهت موسمه بشكل مبكر.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن وجهة صادمة للنجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعيدًا عن الاهتمام المعروف بضمه من أندية الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن بابلو لونجوريا، الإسباني الذي يترأس نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يريد إرضاء مدربه خورخي سامباولي عن طريق ضم كوتينيو.

ويأتي ذلك بعد مطالب سامباولي بتقوية الفريق بالشكل اللازم، من أجل محاولة المنافسة على الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي الموسم القادم.

العملية تبدو معقدة بسبب سعر اللاعب، بالإضافة لراتبه المرتفع، ولكن تظل هناك حالة من التفاؤل في مارسيليا حول إجراء الصفقة.

ومن جانبه يقترب كوتينيو من العودة للملاعب بعد ستة أشهر من إصابته، ومن المقرر أن يتفاوض مع ناديه لحسم مستقبله خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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يذكر أن صاحب الـ28 سنة، شارك في 14 مباراة فقط مع برشلونة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين بكل البطولات.