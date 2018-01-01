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ليس الأهلي - أمين بن عمر يقترب من الدوري المصري

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محمد أمين بن عمر
محمد أمين بن عمر يقترب من الدوري المصري، عبر بوابة غير الأهلير

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أصبح محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي التونسي، قريبًا من التواجد في الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن ليس من بوابة النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع بن عمر، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، ولكن تم إيقاف المفاوضات حاليًا.

موقع "حقائق أون لاين" التونسي أكد أن بن عمر اقترب من الانضمام لفريق بيراميدز، رفقة زميله السابق عمرو مرعي.

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مفاوضات بيراميدز لضم بن عمر لم ترتقي إلى العرض الرسمي حتى الآن، حيث سيتم حسم الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمد أمين بن عمر كان لاعبًا في الأهلي السعودي، قبل أن يعود إلى فريقه النجم الساحلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

 

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