ليس الأهلي - أمين بن عمر يقترب من الدوري المصري

محمد أمين بن عمر يقترب من الدوري المصري، عبر بوابة غير الأهلير

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي التونسي، قريبًا من التواجد في الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن ليس من بوابة النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع بن عمر، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، ولكن تم إيقاف المفاوضات حاليًا.

موقع "حقائق أون لاين" التونسي أكد أن بن عمر اقترب من الانضمام لفريق بيراميدز، رفقة زميله السابق عمرو مرعي.

حجازي يتحدث لـ جول 🗣️ بعد تواجده في قائمة #جول25 للأفضل في 2018 ويكشف عن البطولة التي يتمنى الفوز بها 👀https://t.co/fHFrf0dcbB pic.twitter.com/3lNT1vZAg1 — جول مصر (@goaleg) December 26, 2018

مفاوضات بيراميدز لضم بن عمر لم ترتقي إلى العرض الرسمي حتى الآن، حيث سيتم حسم الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمد أمين بن عمر كان لاعبًا في الأهلي السعودي، قبل أن يعود إلى فريقه النجم الساحلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها.