ليس إيتو أو أبو تريكة .. ضيوف يختار أفضل إفريقي في التاريخ

الحاج ضيوف نجم ليفربول السابق يكشف عن أفضل لاعب إفريقي في التاريخ من وجهة نظره.

أشاد الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال وفريق ليفربول المعتزل بالثنائي ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق وصامويل إيتو هداف برشلونة وإنتر المعتزل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضيوف وأكد خلالها أن كلاهما يملكان الكثير من الإمكانيات لكنهما ليسا الأفضل في تاريخ القارة السمراء.

وأوضح ضيوف أن تصريحات السابقة حول كونه الأفضل إفريقيًا على الإطلاق قد تم فهمها بشكل غير صحيح وخارج سياق معناها.

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وقال ضيوف: "عندما قلت أنني الأكثر موهبة لم أكن أقصد أنني الأفضل، كنت اتحدث باللغة الفرنسية ولم يتم فهم كلماتي بشكل صحيح".

وأضاف: "أفضل لاعبين في إفريقيا خلال العقد الماضي كانا صامويل إيتو وديدييه دروجبا، ولو تحدثنا عن الأمهر على الإطلاق فلا يمكنني أن أقول أن ذلك هو أنا".

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وأردف: "أكثر لاعب إفريقي موهوب منذ أن ولدت كان أوكوشا، هو أكثر من شاهدت موهبة على الإطلاق، بالرغم من عدم فوزه بالبطولات أو الميداليات الذهبية".

وكان ضيوف قد حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي عامين على التوالي في 2001 و2002 ويملك في رصيده بطولة دوري إسكتلندي وكأس، بالإضافة إلى بطولة كأس رابطة مع ليفربول.

جدير بالذكر أن مشوار ضيوف الاحترافي كان قد شهد محطات عديدة على رأسها ليفربول ورين وسوشو ولانس وبولتون وسندرلاند وبلاكبيرن وغيرها من الفرق.