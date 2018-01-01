ليس إشبيليه - سيلفا يكشف عن فريقه المفضل في ألعاب الفيديو

المهاجم البرتغالي رفض الحديث عن مستقبله وإمكانية البقاء مع النادي الأندلسي

كشف أندري سيلفا مهاجم إشبيليه الإسباني، عن الثنائي المفضل الذي يختاره في ألعاب الفيديو.

سيلفا يخوض الموسم الحالي معاراً من ميلان لإشبيليه، ويقدم مستويات مميزة مع النادي الأندلسي.

غطاس مثل نيمار ويجب إيقافه - ردود أفعال غاضبة على هدف صلاح في نيوكاسل

وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" اعترف البرتغالي، انه لا يختار فريقه الحالي بألعاب البلاي ستيشن.

وقال سيلفا:"أحب ألعاب الفيديو، إذا أردت الفوز فبالطبع لن أختار إشبيليه وأفضل اللعب بمانشستر سيتي وبرشلونة".

وأضاف:"ألعب مع أبناء عمي ودائماً ما يختارون أقوى الفرق، لا أحب الخسارة أمامهم لذلك أختار الفريق المناسب لهزيمتهم".

ميلان مستمر في نزيف النقاط 🤦‍♂️

جاتوزو ورجاله يهدرون الفوز أمام فروزينوني ويكتفون بالتعادل السلبي ⛔️

الفريق الآن في المركز الخامس بـ 28 نقطة مبتعدًا عن المراكز الأوروبية أكثر وأكثر ⤵️ pic.twitter.com/5KYyftT8D7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

وعندما سؤل مهاجم ميلان عن مستقبله،رفض اللاعب التعليق وسط حالة شديدة من الغموض حول مصيره.

رونالدو وميسي - ومن الهوس ما قتل!

معظم التقارير الصحفية أكدت أن إشبيليه سيقوم بتفعيل البند الموجود في عقد إعارته، والذي يتيح له شراء اللاعب مقابل 39 مليون يورو.

ونجح صاحب الـ23 عاماً في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين في 23 مباراة في الموسم الحالي.