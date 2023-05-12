"ليسوا أفضل منا في شيء".. التفاؤل يدب في غرفة ملابس ريال مدريد قبل مباراة السيتي

الملكي يستعيد أفضل ذكرياته

تسود حالة من التفاؤل بين أروقة غرف ملابس ريال مدريد حيال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بعد النتيجة التي حققها الفريقان في إسبانيا وهي التعادل 1-1.

وأرجأت تلك النتيجة الحسم إلى جولة الإياب على ملعب الاتحاد، حيث سيفضي كل فريق بما لديه لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

لكن صحيفة "ماركا" تؤكد أن الحالة التي تسود غرف ملابس ريال مدريد تتلخص في جملة هامة "ليسوا أفضل منّا".

هذا ما بدا بوضوح بمباراة الذهاب التي سير المدرب كارلو أنشيلوتي كثيرًا من أحداثها بالطريقة التي أراد، ولكن بعض التفاصيل منحت مانشستر سيتي التعادل.

الصحيفة تؤكد أن هناك حالة من اليقين بشأن العبور إلى الدور الثاني داخل غرفة ملابس الملكي، رغم تأكيد الجهاز الفني بأن لحظة السيطرة على المباراة بالكامل من قبل مانشستر سيتي ستكون أشد حدة في الإياب على ملعبهم أمام جماهيرهم.

الشباب والقوة والعنفوان، والعناصر القوية بدنيًا مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وإدواردو كامافينجا، إلى جانب خبرة كريم بنزيما ستكون أسلحة أنشيلوتي الأبرز في مباراة العودة، وهذا هو ما يراهن عليه الإيطالي من أجل ليلة سحرية أخرى في الأبطال.