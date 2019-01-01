ليسكوت يكشف دور روني في انتقاله إلى مانشستر سيتي

قائد يونايتد أقنع صديقه بالانتقال إلى صفوف الغريم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف جوليون ليسكوت مدافع مانشستر سيتي السابق عمن كان وراء إقناعه بتلك الخطوة من البداية، والذي كان واين روني قائد الغريم مانشستر يونايتد.

وقال ليسكوت:"واين الذي كان مشجعاً لإيفرتون، كان يشجعني على تلك الخطوة لأن طموح النادي كان يلائم طموحي كلاعب".

وأضاف:"أن أذهب إلى هناك وأصبح جزءاً مما حدث ورؤية المشروع يتطور مع الوقت لم يفاجئني على الإطلاق".

وكان ليسكوت قد انتقل إلى سيتي في 2009 قادماً من إيفرتون مقابل 22 مليون جنيه استرليني، ليقضي 5 مواسم بين جدران ملعب الاتحاد.

وحقق المدافع 4 ألقاب مع الفريق في 5 مواسم، أبرزهم لقب البريميرليج في موسم 2011-2012، الأول للنادي منذ 44 عاماً في ذلك الوقت.