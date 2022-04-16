ليست مزحة.. ليفربول وسيتي يلتقيان في أوروجواي

في ذات اليوم الذي يتواجه فيه كل من ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ستكون هناك قمة أخرى بين ليفربول والسيتي أيضًا في بقعة أخرى من العالم.

تلك البقعة هي أوروجواي، وتلك المباراة ليس لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي، وإنما في الدوري الأوروجوياني!.

كيف سيلتقي ليفربول والسيتي في الدوري الأوروجوياني؟

ليست مزحة، ولا يتعلق الأمر بنقل قمة الفريقين اللذين باتت لقاءاتهما ذات طابع عالمي إلى مشجعي أوروجواي وما إلى ذلك، الأمر حقيقي، ليفربول والسيتي سيلتقيان اليوم أيضًا في الدوري الأوروجوياني.

العاصمة الأوروجويانية مونتفيديو ستكون شاهدة على لقاء فريقي ليفربول مونتفيديو ومونتفيديو سيتي توركي، نزال آخر بين فريقين يحملان ذات الاسمين.

يبدو الأمر غريبًا، ولكن الفريق الذي يحمل اسم ليفربول لا يمت لليفربول الأصلي بأي صلة، أما الطرف الآخر "مونتفيديو سيتي توركي" فهو ضمن مجموعة "سيتي جروب" نفسها التي تدير مانشستر سيتي الإنجليزي، يرتدي نفس القمصان أيضًا.

ليفربول "الأوروجوياني" يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري، بينما يحتل "مونتفيديو سيتي توركي" المركز الثاني عشر في الدوري المكون من 16 فريقًا، ومباراة الفريقين ستكون في الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

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