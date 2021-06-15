ليست المرة الأولى.. تاريخ كريستيانو رونالدو في محاربة المشروبات الغازية

ظهر كريستيانو رونالدو قائد البرتغال غاضبًا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلاده أمام المجر في بطولة أمم أوروبا بسبب ظهور مشروبات مياه غازية أمامه.

تواصلت حرب كريستيانو رونالدو قائد البرتغال مع المشروبات الغازية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلاده أمام المجر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ويستعد منتخب البرتغال لخوض مباراته الافتتاحية في بطولة أمم أوروبا أمام منتخب المجر، ويلعب المنتخبان في المجموعة السادسة "مجموعة الموت" إلى جانب منتخبي فرنسا وألمانيا.

وخلال المؤتمر الصحفي، قام رونالدو بإبعاد زجاجتي مياه غازية للشركة الراعية لبطولة أمم أوروبا من أمامه، موجهًا نصيحة إلى الجميع بشرب الماء بدلًا منها.

ويبدو أن رونالدو قد يدخل أزمة مع شركة المياه الغازية، خاصة وأنها أحد الرعاة الرئيسيين لبطولة أمم أوروبا، كما ترعى أيضًا نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب "صاروخ ماديرا" في صفوفه.

رونالدو يرفض شرب نجله للمياه الغازية

وتعد تلك الواقعة أحدث محاولات رونالدو لمحاربة انتشار المياه الغازية، حيث اشتكى سابقًا من قيام نجله كريستيانو جونيور بشربها وأكل العديد من أكياس رقائق البطاطس المقلية.

وفي ديسمبر من العام الماضي قال رونالدو في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية، إنه لا يحب أن نجله يشرب المياه الغازية بكثرة.

وقال كريستيانو رونالدو عن نجله: "في بعض الأوقات يشرب المياه الغازية ويأكل رقائق البطاطس، هذا يغيظني للغاية، وهو يعلم ذلك".

وأضاف: "أخبره دائمًا بأن العمل والتفاني هما سبيل النجاح في الحياة، لن أضغط عليه ليصبح لاعب كرة القدم، لكن أحب أن يفعل، الأهم هو أن يصبح الأفضل في مجاله، سواء كرة القدم أو الطب".

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