ليستطيع قيد فابينيو .. نونو سانتو يُطالب بمنح نجم الاتحاد الجنسية السعودية

مدرب الاتحاد يُفكر خارج الصندوق

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أبرم نادي الاتحاد السعودي حتى الآن 4 صفقات أجنبية، حيث ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو فيليبي جوتا وفابينيو، ولكنه لم يستطع قيد الأخير ضمن قائمته بعد بسبب عدم وجود مكان فارغ لأجنبي.

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تسمح لكل نادٍ بتسجيل 8 أجانب في قائمته المحلية، ويمتلك العميد حاليًا 10 أجانب هم أحمد حجازي ومارسيلو جروهي وطارق حامد وعبد الرزاق حمدالله وإيجور كورونادو ورومارينيو بجانب الرباعي الجديد.

سانتو ألمح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشرطة العراقي في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان العربية إلى حاجته لدعم دفاعه بلاعب جديد سواء كان أجنبيًا أو محليًا، تعويضًا لإصابة حجازي وغيابه الطويل عن الملاعب.

وحول اللاعب الذي سيتم التضحية به لقيد اللاعب القادم من ليفربول، قال المدرب البرتغالي "فابينيو لن يلعب في البطولة العربية لأنه غير مسجل في القائمة، لم نُحدد اللاعبين الراحلين عن الفريق بعد ونحتاج للتعاقد مع مدافع جديد سواء كان محليًا أو أجنبيًا".

تابع حول الحل الأفضل من وجهة نظره لقيد البرازيلي دون خسارة أي أجنبي آخر "أتمنى حصول رومارينيو على الجنسية السعودية، خاصة أنه قضى عددًا من السنوات هنا في السعودية، قد يكون هذا حلًا مهمًا لنا ومفيدًا للمنتخب السعودي".

يُشار إلى أن المصادر المتابعة تتوقع عدم قيد أحمد حجازي في قائمة الاتحاد وانتظار تعافيه التام من الإصابة، سواء في يناير أو بنهاية الموسم، وهو ما يعني أن الاتحاد مجبر على التخلي عن أجنبي واحد لقيد فابينيو.

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