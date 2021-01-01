ليستر سيتي وليفربول .. ثبات صلاح وأليسون ينهي موسم كلوب

الهزائم مستمرة للريدز

خسارة جديدة والسقوط يستمر، ليفربول يفشل في استعادة توازنه بعد الخسارة الكارثية أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بهزيمة جديدة من ليستر بنتيجة 3/1.

ليفربول بدأ المباراة بصورة إيجابية وسيطر على اللقاء، ونجح في التسجيل عن طريق محمد صلاح في الشوط الثاني.

الأمور تحولت إلى كارثة محققة، بتسجيل ليستر ثلاثية سجلها جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنس.

موسم ليفربول يبدو أنه انتهى، وفرصة فوزه بالدوري أصبحت مستحيلة، وهذه المباراة هي الدليل الأكبر على ذلك.

سيطرة دون أهداف

كما هو متوقع السيطرة كانت لصالح ليفربول على مرمى ليستر، حيث غاب الثعالب عن الصورة تمامًا في أول نصف ساعة من اللقاء.

الهجمات المتواصلة التي نظمها ليفربول طوال الشوط الأول، لم تسفر عن شيء، بسبب غياب الترابط بين الثلاثي الأمامي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

صلاح كان الحلقة الأفضل من بين الثلاثي، حيث شكل خطورة كبيرة على ليستر ولكنه افتقد التركيز قبل تسجيل هدف التقدم للريدز.

وعلى الجانب الآخر اكتفى ليستر سيتي بسلاحه الأهم وهو الهجمات المرتدة، باستغلال سرعة الإنجليزي جيمي فاردي، ولكن هذا لم يكفي في البداية.

صلاح يظل صلاح

انتقادات مستمرة يتعرض لها الدولي المصري طوال مسيرته، خاصة بسبب هبوط مستواه مع ليفربول خلال الموسم الحالي.

اللاعب يظل محتفظًا بتأثيره وقوته في حسم الهجمات أمام المرمى، وهو ما أثبته في أكثر من مناسبة منذ قدومه للريدز.

صلاح لا يحتاج ليكون في أفضل حالاته من أجل التسجيل وإنقاذ فريقه، ومن فرصة متوسطة الخطورة نجح في تسجيل التقدم بالدقيقة 67.

نجم الريدز يتربع على صدارة الهدافين بالبريميرليج بـ17 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن هاري كين أقرب منافسيه، ليصبح على أعتاب جائزة جديدة.

فقدان التركيز

ليفربول كان هو الطرف الأفضل والأقرب لتحقيق الفوز، ولكن لحظة واحدة من فقدان التركيز كلفت الفريق المباراة.

السيناريو يشابه تمامًا لما حدث مع سيتي، عندما كان الفريق متعادلًا 1/1، وخسر برباعية بسبب المشاكل الدفاعية والأخطاء الفردية.

الفوز لم يكن مستحيلًا رغم تعادل ليستر من خلال جيمس ماديسون في الدقيقة 80، ولكن سيناريو السقوط يواصل مطاردته لكلوب.

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الفترة الحالية تنذر بموسم كارثي للريدز، مع عدم وجود أي مؤشرات للتغيير بسبب الإصابات ونقص العناصر، مما يعني أن هذا الموسم قد انتهى.

كوارث أليسون

في الوقت الذي كان يحتاج فيه ليفربول للتقدم بعد تعادل جيمس ماديسون، كان للحارس البرازيلي أليسون بيكر كلمة أخرى.

سيناريو مانشستر سيتي وتسببه في هدفين للفريق الخصم، لم يكن مجرد صدفة، اللاعب يعاني من أزمة فنية ونفسية واضحة.

الثقة غائبة تمامًا عن البرازيلي، الذي يرتكب الأخطاء الساذجة باستمرار، رغم إنقاذه للعديد من الكرات الصعبة، كان أبرزها في الدقيقة 84 من على خط المرمى.

هل يقوم يورجن كلوب بوضعه على دكة البدلاء حتى يستعيد مستواه؟ الخطوة تبدو في غاية الصعوبة، لأن الألماني لا يجب أن يثق في الحارس البديل أدريان.