رودجرز: لا نسعى لمنافسة ليفربول على البريميرليج

المدرب الأيرلندي يفضل التركيز على بعض الأهداف المختلفة

أكد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، أنه لا يهتم كثيراً بصراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، مفضلاً التركيز على أهداف أخرى هذا الموسم.

ليستر حافظ على موقعه بالمركز الثاني بجدول البريميرليج، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة، بالمواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بالجولة الحادية والعشرون من البطولة.

الثلاثية أحرزها كل من أيوزي بيريز وجيمس ماديسون وحمزة تشودري، في ظل غياب مهاجم الفريق ونجمه الأول جيمي فاردي عن قائمة المباراة.

رودجرز قال عقب الانتصار بثلاثية:"اللحاق بليفربول ليس هدفنا الرئيسي هذا الموسم، أتعرض دائماً لهذا السؤال ولكن تركيزنا على تطوير اللاعبين المتواجدين بالفريق".

وأضاف:"هناك العديد من الصغار لدينا، جيمس أظهر قيمته كموهبة رائعة بالسحر الذي يقدمه في الملعب وكذلك حمزة قدم مستوى مميز الليلة".

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وأما عن سوق الانتقالات في يناير:"النادي سيدرس بعض الخيارات المتاحة التي يمكنها تحسين مستوانا، ولكن نعلم جيداً مدى صعوبة الميركاتو الشتوي".

يذكر أن ليستر يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ45 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يلعب غداً ضد شيفيلد يونايتد.