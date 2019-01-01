شيلويل: لست نادماً على فشل انتقالي لليفربول

قبل مواجهة ليستر والريدز الجولة القادمة من البريميرليج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف بن شيلويل مدافع ليستر سيتي، عن عدم شعوره بالندم لفشل انتقاله إلى صفوف ليفربول في 2016.

الريدز حاولوا التعاقد مع الظهير الأيسر الإنجليزي عندما كان عمره 19 سنة، ولكنه قرر التجديد لليستر ومواصلة تطوره.

المدرب يورجن كلوب قرر صرف النظر عن شيلويل، والتوجه نحو ضم أندرو روبرتسون الذي أصبح من أفضل أظهرة العالم.

اللاعب قال عن تلك الخطوة:"وكيل أعمالي كان يتحدث وقتها مع ليفربول وليستر حول انتقالي المحتمل لهم".

وأضاف:"كنت أحاول تثبيت أقدامي بشباب ليستر طمحاً في دخول الفريق الأول واللعب بصفة أساسية".

ميسي ينفي مشاكله مع جريزمان لفظيًا ويؤكدها ضمنيًا

بايرن ميونخ يستعد لشراء كوتينيو من برشلونة

وتابع:"لست نادماً على هذا القرار، أردت التركيز والوصول لأفضل مستوى ممكن، وأشعر بسعادة كبيرة لما وصلت عليه مع دخولي تشكيل المنتخب الإنجليزي".

وتأتي تصريحات شيلويل قبل مواجهة ليستر مع ليفربول بالجولة القادمة من البريميرليج.