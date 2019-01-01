ليروي ساني يُخبر مانشستر سيتي بقراره النهائي حول مستقبله

الشاب الألماني يغلق صفحة مستقبله

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

ترددت أنباء في بعض الصحف البريطانية، عن تقلص فرص بايرن ميونخ، في تعويض الأسطورة فرانك ريبيري، بالجوهرة الألمانية ساديو ماني، رغم استعداد الرئيس أولي هونيس، لرفع عرض إطلاق سراحه من مانشستر سيتي.

واقترن اسم لاعب شالكه السابق بالعملاق البافاري، ضمن الأسماء الشابة اللامعة المرشحة لتعويض رحيل الثنائي الأسطوري ريبري والطائر الهولندي آرين روبين، وقيل إن بطل ألمانيا عرض على الإدارة الإماراتية المستحوذة على ملعب "الاتحاد" حوالي 70 مليون يورو.

لكن العرض قوبل بالرفض، لتمسكهم بالحصول على 100 مليون يورو، لتتجمد المفاوضات بين الناديين، حتى عودة صاحب الـ23 عامًا إلى الجزء السماوي مع عاصمة إنجلترا الثانية، للانضمام لمعسكر الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بطبيعة الحال بعد انتهاء عطلته الصيفية.

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جريزمان صفقة مربوحة😅 pic.twitter.com/Y9nrQvSa4D — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2019

من جانبها، انفردت صحيفة "ميرور" بمعلومة اعتبرتها "حصرية"، مفادها باختصار شديد، أن الفيلسوف بيب جوارديولا لن يعيق طريق ساني إذا كانت لديه رغبة حقيقية في العودة إلى بلاده عبر بوابة "آليانز آرينا"، إلا أن صاحب الشأن فاجأ مدربه الكاتلوني بموقفه.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن ليروي أخبر بيب وإدارة السكاي بلوز برغبته في البقاء مع النادي إلى أن ينتهي عقده، الممتد لعامين قادمين، في إشارة واضحة لا تحتاج التفسير، إلى أنه لا يُفكر لا في العودة إلى وطنه ولا في قبول العرض البافاري.

وبناء عليه، قد يحصل اللاعب على مكافأة، بتعديل راتبه من 60.000 جنيه إسترليني –راتبه منذ قدومه من شالكه- لحوالي 150 مليون يورو، بخلاف المكافآت، وحدوث ذلك، يعني أنه لن يعود إلى ألمانيا، على الأقل في المستقبل القريب، ليضطر البايرن للبحث عن خيار آخر، لحل معضلة رحيل الثنائي الأسطوري.