ليدز يونايتد يُحدد سعر بيع صفقة مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يجد بديل فيرناندينيو المثالي في ليدز يونايتد

يسعى مانشستر سيتي لمواصلة سوق انتقالاته القوي بعد التعاقد مع إرلينج هالاند قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 51.2 مليون جنيه استرليني، وجوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت.

مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع لاعب خط وسط، بعد إعلان رحيل البرازيلي فرناندينيو بنهاية الموسم المنقضى، بعد إنتهاء مدة تعاقده مع أبطال الدوري الإنجليزي.

يبرز إسم كالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد في مفكرة انتقالات مانشستر سيتي لتعويض رحيل فرناندينيو.

كم ستكلف صفقة فيليبس؟

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مانشستر سيتي سيحتاج لدفع 60 مليون جنيه استرليني من أجل إقناع ليدز يونايتد بالتخلى عن لاعب خط الوسط الإنجليزي الدولي.

وأشار التقرير أن بيب جوارديولا المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي يرى أن فيليبس هو البديل المثالي لفرناندينيو.

وبحسب مصادر "ديلي ميل" فإن المبلغ قد يرتفع إلى أكثر من 60 مليون جنيه استرليني للحصول اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي تقدر قيمته السوقية ب 53 مليون استرليني.

الجدير بالذكر أن فيليبس ينتهي تعاقده مع ليدز يونايتد في صيف 2024، وخاض مع الفريق 234 مباراة مسجلًا 13 هدفًا، وصنع 14 آخرين.

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