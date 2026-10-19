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علي رفعت

ليتك لم تستمع لكلام مدرب بشكتاش: ذهب صلاح لا يصدأ في طرابزون يا إيتاليانو.. وعذرًا فلاهوفيتش العقل يتفوق هنا!

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هاتريك ضائع وعزلة تامة.. مفارقة صلاح وفلاهوفيتش في قمة تركيا

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عندما أعلن رئيس بشكتاش سردال أدالي في أغسطس الماضي أنه فضّل التراجع عن صفقة محمد صلاح لمنح مدربه فينتشينزو إيتاليانو المهاجم الذي طلبه بالاسم وهو دوسان فلاهوفيتش، لم يكن يعلم أن الإجابة ستأتي عاجلة وفوق عشب "بابارا بارك".

لم تكن القمة مجرد 90 دقيقة في سباق قمة الدوري التركي، بل كانت اختبارًا مباشرًا بين رؤية فنية فضلت المهاجم الصربي، وبين قيمة نجم عالمي يعرف متى وكيف يلدغ.

صلاح والهروب من الحصار.. الخبرة تنتصر

دخل دفاع بشكتاش اللقاء بتعليمات واضحة قوامها الخشونة والالتحام المباشر لتعطيل محركات صلاح، فتعرض للجذب والضرب في أكثر من لقطة أبرزها تدخل إميرهان توبتشو الذي نال بطاقة صفراء لإيقافه بالقوة، لكن الفارق الحقيقي تجلى في قدرة النجم المصري على التملص الذكي، فلم ينجر صلاح لمعركة عضلية خاسرة، بل اعتمد على سرعة الحركة من اللمسة الأولى والتحول الخاطف.


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أثمر هذا النضج عن المساهمة في تفكيك دفاع الضيوف في لقطة الهدف الأول عند الدقيقة 21، قبل أن يتوج حضوره بهدف ثانٍ حاسم بالدقيقة 71 عبر تسديدة خاطفة مستغلاً مرتدة نموذجية.

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ولم يتوقف خطره هنا، بل أضاع في آخر 10 دقائق فرصتين محققتين للتسجيل، ليحرم حارس الضيوف صلاح من الخروج بهاتريك تاريخي كان كفيلاً بمضاعفة الحصيلة.

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بالاس

بالاس

فلاهوفيتش في الفخ.. عندما يغيب العقل ويحضر التوتر

على النقيض تمامًا، ظهر المهاجم الذي أصر عليه إيتاليانو بصورة المهاجم المعزول الذي استسلم مبكرًا للصراع البدني مع دفاع طرابزون سبور المكون من ستيفان سافيتش وتشيبويكي نوايو. 

لم يجد الصربي حلاً للهروب من الرقابة اللصيقة سوى اللجوء للعنف، فتوترت أعصابه مبكرًا في مشادة وتدخل خشن مع نوايو بالدقيقة 25 كاد يكلفه الكثير.

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افتقد فلاهوفيتش المرونة الحركية التي تميز بها صلاح، فعندما غاب عنه التمويل من خط الوسط، لم يتراجع للمس الكرة أو فتح مساحات لزملائه، بل ظل ثابتًا في العمق ليسقط مرتين متتاليتين في مصيدة التسلل، ويكتفي بفرصتين طوال اللقاء، الأولى تسديدة اصطدمت بأقدام الدفاع ، والثانية ضربة رأسية سهلة استقرت في يد أندريه أونانا.

قراءة الأرقام 

عكست إحصائيات المباراة الهوة الشاسعة في التأثير والفاعلية بين الطرفين، صلاح سجل هدفًا وسدد خمس كرات هددت المرمى بدقة تامة وبمعدل أهداف متوقعة تجاوز 0.62، فضلاً عن تقديم تمريرتين مفتاحيتين وربط خطوط فريقه بدقة تمرير بلغت 78% رغم الحصار.

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أما فلاهوفيتش فغاب تمامًا عن التهديف وصناعة اللعب واكتفى بتسديدتين بنسبة خطورة هزيلة لم يتجاوز 0.21، مع خسارة ثلثي صراعاته الثنائية، ووقع في التسلل مرتين.

بيت القصيد

كرة القدم لا تعترف فقط بالرغبات التعاقدية في مكاتب الصيف، بل بحقيقة ما يُقدم فوق المستطيل الأخضر. 

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ففي الوقت الذي عجز فيه "الخيار المفضل للمدرب" عن ترك أي بصمة حقيقية واستسلم للرقابة البدنية، أثبت محمد صلاح أن جودة النجوم الكبار تكمن في القدرة على تطويع الظروف والهروب من أقسى الضغوط البدنية لحسم المواعيد الكبرى.. هنا رسالة طرابزون وصلت صريحة لإدارة بشكتاش: قيمة صلاح لا تُعوض بمجرد رغبة تكتيكية.


أملك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، ومتخصص في كتابة المقالات التحليلية العميقة التي تركز على الزوايا غير التقليدية والقصص غير المروية في عالم كرة القدم. 

قمت بتغطية 4 نسخ من كأس العالم للرجال (2010، 2014، 2018، 2022)، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات، والعديد من البطولات القارية والمحلية لصالح جول ومنصات رسمية كبرى أخرى. 

بعد رحلة في مجالات صحفية متنوعة، وجدت شغفي الحقيقي في كرة القدم، وهي المهنة التي أمارسها بكل شغف منذ 2010 ووجدت نفسي فيها بشكل أكبر في GOAL منذ يناير 2018.

قصتي مع كرة القدم

بدأت قصتي مع كرة القدم في سن الخامسة، بمتابعة شغوفة للدوري المصري جولة بجولة. ما زلت أذكر ثلاثي الأهلي الهجومي المكون من أحمد فيليكس وحسام حسن وعلي ماهر في فترة سيطرة الأهلي بالتسعينات. بعدها بسنوات، خطفني جنون الظاهرة رونالدو في كأس العالم 1998، ثم عشقت تتويجه بنسخة 2002، ثم وقعت في غرام جيل برشلونة العظيم مع ريكارد، بعد أن شاهدتهم صدفة يسحقون كلوب أمريكا المكسكي بينما كنت في طريقي لأحد الحصص الدراسية، تلك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي كان يشارك فيها الأهلي أيضًا، كانت نبتة حبي لبرشلونة، وهذا الشغف الذي نشأ مبكرًا هو محركي الأول في الكتابة.

مجالات الخبرة:

متابعة وتحليل مسيرة المحترفين العرب في الدوريات العالمية.

كتابة المقالات التحليلية التكتيكية والفنية.

تغطية متعمقة للدوريات الأوروبية الكبرى.

متابعة دقيقة للدوري السعودي وتأثيره العالمي.

أفضل ذكرى كروية

لحظة لا يمكن نسيانها ومقسومة بين فرحتين: هدف محمد أبو تريكة القاتل في مرمى الصفاقسي، وهدف أندريس إنييستا الصاروخي في شباك تشيلسي.

تشكيلتي التاريخية

جانلويجي بوفون

كافو - فرانز بيكنباور - فرانكو باريزي - باولو مالديني

زين الدين زيدان - أندريس إنييستا

دييجو مارادونا

ليونيل ميسي - الظاهرة رونالدو - رونالدينيو

مقالاتي المفضلة 

خلال الـ 15 عامًا الماضية كتبت عدد أعجز عن حصره من المقالات التحليلية والخبرية، لكن هناك مجموعة معينة منها اعتز بها بشكل كبير، منها وليس كلها التالي:
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