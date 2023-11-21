لياو: إبراهيموفيتش لا يرى إلا عن السلبيات.. ونجم الجزائر الأقرب لي

النجم البرتغالي الدولي من أهم لاعبي العالم..

تحدث البرتغالي رافاييل لياو عن تفاصيل علاقته بأحد أهم المهاجمين في تاريخ اللعبة والذي زامله في ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال لياو إن "إبرا" لم يكن يتحدث معه حين كان يبلي البلاء الحسن في الملاعب، وإنما كان يظهر له ناصحًا مع أي مباراة لا يقدمها بشكل جيد.

وقال لياو في تصريحات لبودكاست 19F: "العلاقة بيننا جيدة، كان ينصحني في المباريات التي أقدمها بشكل سيئ ولا يظهر أبدًا مع المباريات الجيدة، كان دائم الاهتمام بالتفاصيل، لم يكن يحب نزعة المراوغة الكثيرة في أدائي، كما لو كان يريد أن يقول لي إنني لابد أن أتحكم فيها أكثر".

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وحينما سئل البرتغالي الدولي عن زميله المقرب قال: "إسماعيل بن ناصر، أحظى بعلاقة رائعة معه، إنه بمثابة أخ لي".

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ويعد لياو من أهم اللاعبين في العالم خصوصًا من الناحية الهجومية، وقد اكتسب أداؤه زخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية وبات من أفضل لاعبي الكرة في العالم.