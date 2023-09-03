"لو كنت مكانه .." .. هالاند "الصريح" يعلق على هدف سيتي الجدلي

هالاند يدافع عن غضب مدرب فولهام بسبب هدف غير شرعي لمانشستر سيتي!

تحدث إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي عن هدف فريقه الثاني المثير للجدل في الانتصار على فولهام بخماسية مقابل هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند سجل ثلاثية رائعة في شباك فولهام، وافتتح خوليان ألفاريز التسجيل في الدقيقة 31 وتعادل تيم ريم لفولهام بعد دقيقتين فقط.

لكن السيتي استعادوا تقدمهم عندما سجل ناثان آكي هدف بالرأس قبل نهاية الشوط الأول، الهدف كان محاطًا بالجدل بسبب ظهور مانويل أكانجي في موقف تسلل، قرار الحكم باحتساب بالهدف أثار غضب ماركو سيلفا مدرب فولهام، وعبر هالاند عن تعاطفه مع المدرب البرتغالي بعد النتيجة.

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وسئل هالاند عن الهدف المثير للجدل بعد اللقاء وأجاب النرويجي قائلًا في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "أعتقد أنه كان تسللاً أيضًا، أشعر بالسوء لأنه لو كنت مكانهم، لكنت غاضبًا".

وبعد الهزيمة القاسية لفريقه، قال مدرب البرتغالي: "لحظة ذلك الهدف كانت لها تأثير كبير، كل من يلعب كرة القدم ولديه بعض المعرفة باللعبة، متأكد بنسبة 100٪ من أنه يجب أن يتم عدم احتساب هذا الهدف إنه أمر مستحيل."

وأتم: "إنه تسلل واضح، ويقلقنا كيف لم يتم إلغاء هذا الهدف".