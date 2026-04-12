يعمل ديك لوكيين في نادي إف سي غرونينغن مع ديس يانسه، ويُصدر في برنامج صباح الخير إيريديفيزي حكماً إيجابياً على المدافع المستعار من أياكس. أما بشأن تيغو لاند المُعار من آيندهوفن، فكان مدرب غرونينغن أكثر انتقاداً بكثير.

يتلقى لوكيين في برنامج الصباح على ESPN سؤالاً عمّا إذا كان يانسه ولاند مستعدين لكل من أياكس وآيندهوفن على التوالي. فيُجيب مدرب إف سي غرونينغن: «موافق وغير موافق». ويضيف: «تيغو لاعب رائع. لكن بحسب قناعتي ما زال يحتاج إلى سنة أخرى كي يتمكن فعلاً من لعب دور مع آيندهوفن».

بعد ذلك، يتلقى يانسه مديحاً كبيراً من مدربه في غرونينغن. ويقول لوكيين: «إنه يحقق قفزات كبيرة جداً، خصوصاً بعد العطلة الشتوية. لو كنت أعمل في أياكس، لمنحته بالتأكيد فرصة»، موجهاً رسالته إلى الإدارة الفنية في أمستردام.

ويرفض لوكيين التصريح علناً بأن لاند يجب أن يبقى سنة أخرى في إف سي غرونينغن. ويقول: «حينها سأجلس على كرسي مديرنا الفني (مو ألّاخ، المحرر)، وهو جيد بما يكفي ليكوّن رأيه بنفسه. لقد أصبحتُ مدرباً لمساعدة اللاعبين. ولو كنت أرى أن تيغو جاهز فعلاً، لقلت ذلك ببساطة. لكنني أعتقد أنه ما يزال بحاجة إلى أن يلعب كثيراً لسنة أخرى، وهذه الفرصة في آيندهوفن أقل منها عندنا».

يرى هانس كراي الابن أن يانسه قوي بالكرة. فيرد لوكيين: «لكن من دون كرة هو جيد أيضاً. ديس يلعب غالباً وخلفه خمسون متراً من المساحة، ومع ذلك لا تحدث له أمور كثيرة».

ويشير مدرب إف سي غرونينغن مباشرة إلى أن يانسه يكون أحياناً متراخياً وعليه العمل على ذلك. ويقول: «لا أعرف إن كانت هذه هي الكلمة المناسبة، لكنه ليس يقظاً بما يكفي تماماً. لكن عموماً هو يفكر كثيراً مسبقاً، ولذلك لا يقع في المشكلات».

يقول كراي على الفور «لا» عندما يقترح المقدّم ميلان فان دونخن أن يانسه ربما يشكّل ثنائياً جيداً مع يوري باس في أياكس. أمّا لوكيّن فله رأي مختلف. «اللاعبون الأذكياء والجيدون يمكنهم دائماً أن يلعبوا معاً بشكل جيد. هكذا أنظر إلى هذين الاثنين».