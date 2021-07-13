"لو كان لوشيسكو مدرب النصر، لبقي في منصبه 100 عام"

الولاء للأشخاص في النصر دمر النادي على مدار سنوات طويلة

قال الناقد الرياضي محمد الدويش أن الولاء للأشخاص في نادي النصر دمر النادي ومسيرته على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أن التخلص من ذلك هو بداية التغيير وضمان تحقيق النجاح.

الدويش أكد خلال تصريحاته ضمن برنامج الحصاد الرياضي أنه لن يقف دومًا مع مسلي آل معمر رئيس النصر الجديد، بل سيُقيم قراراته ومواقفه ويُسانده ويُشيد به عند الصواب وينتقده عند الخطأ.

وقد أبدى إعجابه برد آل معمر على المغردين الذين دشنوا هاشتاج لدعمه بأن طلب منهم دعم النادي وأن يكون الهاشتاج بعنوان "كلنا معك يا نصر"، وليس "كلنا معك يا مسلي".

إذ قال "مسلي آل معمر صديق لي وقد هنأته وباركت اختياره، وهو يثبت مع الأيام أنه جدير بتلك المسؤولية الكبيرة، وهي كبيرة مقارنة بالظروف المالية للنصر، لكن الخطأ كل الخطأ أن نقف معه دومًا في كافة قراراته، علينا أن نُشيد بالقرار الصواب وننتقد القرار الخاطئ".

محمد الدويش : لو رازفان مدرب للنصر لبقي ١٠٠ عام.@Aldowayesh

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/mpnOvXWKNv — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 12, 2021

تابع "آل معمر تصرف جيدًا حين طلب من المغردين تدشين هاشتاج "كلنا معك يا نصر" وليس "كلنا معك يا مسلي"، وإن طبق الرئيس هذا المبدأ عمليًا خلال إدارته للنادي ولم يكن مجرد شعار سيكون قد بدأ فكرًا جديدًا في النصر".

أتم "الولاء للأشخاص في النصر موجود وواضح منذ سنوات طويلة، سواء للرؤساء أو المدربين أو اللاعبين، وهذا أكثر ما أضر بالنادي على مدار تلك السنوات، وقد قلت سابقًا .. لو أن مدرب الهلال رازفان لوشيسكو الذي حقق 3 بطولات منهم دوري أبطال آسيا كان في النصر لبقي 100 سنة دون أن يُقال".

يُذكر أن الهلال أقال مدربه الروماني منتصف الموسم الماضي بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري السعودي.