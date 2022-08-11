"لو كان فيرجسون مدرب يونايتد.. لانتهت صفقة دي يونج فورًا!"

أسطورة مانشستر يستعيد ذكريات الأيام الخوالي

انتقد أسطورة مانشستر يونايتد بول إينس الذي يشغل حاليًا منصب المدير الفني لنادي ريدينج، عدم قدرة الشياطين الحمر على تدعيم الفريق هذا الموسم.

إينس الذي مكث 6 أعوام في أولد ترافورد قبل أن يرحل إلى إنتر ميلان في 1995 وساعد مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في مناسبتين، قال في تصريحات لموقع "Safe Betting Sites": "مانشستر يونايتد يحتاج إلى لاعب أو اثنين في الوسط.. انظر إلى أدائهم يوم الأحد الماضي في وسط الميدان!" في إشارة إلى انتكاسة يونايتد بالهزيمة 2-1 من برايتون على ملعب أولد ترافورد في افتتاحية مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي.

هذا ما يحتاجه وسط يونايتد

وأضاف إينس: "قلتها الموسم الماضي، أنت بحاجة إلى لاعبي خط وسط قويين، لقد لعبت في خط وسط مانشستر يونايتد منذ سن صغيرة وكنت محظوظًا بمزاملة بريان روبسون، لقد جعلني لاعبًا أفضل".

وأردف: "أعتقد أن ماكتوميناي يحتاج لاعبًا مثله، ربما يحتاج لاعبًا أأو حتى اثنين يمنحانه بعض الدعم، إنه ليس لاعبًا يافعًا الآن، لقد بات في الخامسة والعشرين".

أما عن البرازيلي فريد فقال: "إنه يمنح كل ما لديه للفريق، في بعض الأحيان لا تكفي القدرات الفردية، بل يتعلق الأمر بالفريق ككل، في بعض الأحيان تشعر أنه مثالي لمانشستر يونايتد وفي بعض الأحيان لا".

لو كان فيرجسون هنا!

يؤمن إينس أن التوقيع مع كل من فرينكي دي يونج وأدريان رابيو من شأنه أن يضيف إلى خط وسط يونايتد، وعن هذا يقول: "مسلسل فرينكي دي يونج مستمر، إذا ذهب مانشستر يونايتد من أجل لاعب يتحدث الكل، إنه هناك قبل يومين من انطلاق موسمهم وقال إنه يريد اللعب لبرشلونة، أتفهم ذلك".

وأردف: "برشلونة يريد خروجه من أجل المال، أعتقد أن خسارة لاعب مثله لفريق كبير آخر أمر محبط، صفقة رابيو في حكم المنتهية، وإذا وصل دي يونج فأعتقد أننا سنكون أفضل بوضوح في منتصف الميدان".

ولكنه ختم حول دي يونج: "ولكنني أعود إلى الماضي، في وقت آخر لم يكن دي يونج ليرفض عرض يونايتد أبدًا، إذا كان فيرجسون هنا لكان دي يونج قد وقع منذ وقت طويل، هذا يوحي لك أنه رغم قوة النادي على الصعيدين العالمي والاقتصادي، لا يزال أولئك اللاعبين يرفضون القدوم!".