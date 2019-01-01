لو سيلسو: وجود ميسي مع الأرجنتين إضافة وليس عبئاً

مباراة مصيرية للتانجو أمام قطر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى جيوفاني لو سيلسو، لاعب الأرجنتين، أن يكون تواجد النجم ليونيل ميسي مع الفريق يشكل عبئاً، مؤكداً أنه يضيف للمنتخب.

الأرجنتين تلعب مساء الأحد مباراة مصيرية مع قطر في ختام الدور الأول لكوبا أمريكا، ويتحتم عليها الانتصار لتأمين العبور لربع النهائي.

وقال لو سيلسو للمراسلين: "وجود ميسي يشكل إضافة وليس عبئاً لأنه يحل بوجوده أي مشكلة ونحن نحاول استغلال الأمر".

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دعونا نتناقش سويًا : 👇

🔸 على مستوى البطولات لا يختلف عليه الكثير فهو الأفضل🏆

🔸ولكن ماذا عن الأداء داخل الملعب، وتمريراته الحاسمة؟

🔸مسيرته الحافلة في الملاعب مع الأندية ومنتخب البرازيل ووجوده أساسيًا



الآن جاء النقاش.. هل داني ألفيس يستحق أن يكون أفضل ظهير أيمن في التاريخ؟🤔 pic.twitter.com/zwaZUXPwt7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

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وأكمل: "وجوده حتى في التدريبات شيء إيجابي لأنك لا ترى الأشياء التي يقدمها كل يوم وأنا أحاول التعلم من وجوده".

وتعادلت الأرجنتين أمام باراجواي بهدف ميسي من ركلة جزاء، وقبلها سقطت بهدفين نظيفين أمام كولومبيا لتقبع في قاع المجموعة الثانية.

يذكر أن ميسي عاد لتشكيلة التانجو مارس الماضي بعد غياب استمر منذ نهائيات مونديال 2018.