"لو الكرة الأمريكية ضعيفة فميسي قضى على سمعة الدوري الإسباني"

دفاع عن ما يفعله النجم الأرجنتيني مع إنتر ميامي

رد تايلور تويلمان اللاعب الأمريكي السابق مرة أخرى على المشككين في جودة كرة القدم في الولايات المتحدة، بعد الانطلاقة المذهلة لليونيل ميسي.

النجم الأرجنتيني رحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف وقرر الانتقال إلى إنتر ميامي، ليحظى ببداية مبهرة بتسجيل تسعة أهداف في 8 مباريات، وقيادته الفريق لنهائي كأس الدوري الأمريكي.

وهو ما جعل البعض يشكك في قوة المنافسات عندما يتعلق الأمر بكرة القدم في البلاد، ليخرج تويلمان من أجل الرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

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وقال اللاعب الأمريكي السابق:"ميسي فعل نفس الأمر مع برشلونة، سجل في 6 مباريات متتالية في افتتاح الموسم، ولم يسأل أحد هل المنافسات في إسبانيا ضعيفة أم لا".

وأضاف:"لقد سجل 7 أهداف في كأس العالم ضد أفضل اللاعبين على الإطلاق ولم يقم أحد بإيقافه، لذلك استمتعوا به فقط".

يذكر أن ميسي سبق له تسجيل 33 هدفًا في 21 مباراة متتالية من الجولة 11 إلى 34 في موسم 2012/2013 وهو رقم قياسي لم يتكرر حتى الآن.