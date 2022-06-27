"لو الأهلي لم يهبط عيب يقال له مبروك"

العملاق في موقف لا يحسد عليه قبل الجولة الختامية للدوري

يشغل الصراع المشتعل لتفادي الهبوط في الدوري السعودي الأنظار قبل الجولة الختامية للمسابقة المرتقبة، والسبب هو تواجد الأهلي ضمن زمرة الفرق التي تحاول البقاء.

العملاق الجداوي يلاقي الشباب ولكن مصيره ليس بيده ويرتبط بنتائج بقية الفرق، الأمر الذي جعله عرضة للانتقادات في الإعلام المحلي بسبب دخوله في صراع للهبوط من الأساس.

رفض للتهاني حال نجح الأهلي بالبقاء!

الإعلامي تركي العجمة تحدث عن وضع الأهلي الذي لا يحسد عليه في برنامج كورة على قناة "روتانا"، ورفض أن تبعث التهاني للفريق حال نجح بالبقاء.

وقال العجمة: "لو الأهلي فاز لا أحد يجب أن يقول مبروك، عيب يقال له مبروك على البقاء".

وأكمل: "يجب أن يقال حمد الله على السلامة ويكون هناك كشف حساب، لا يمكن قول مبروك".

#تركي_العجمة: لو فاز الأهلي على الشباب وبقي في الدوري "عيب نقول له مبروك".. ويجب أن يكون هناك كشف حساب @TurkiAlajmah#كورة_روتانا #الأهلي_الشباب pic.twitter.com/BrtDE01piN — برنامج كورة (@korarotana) June 26, 2022

ما هي حظوظ الأهلي في البقاء؟

الأهلي بحاجة للفوز على الشباب في اللقاء الختامي من أجل الحفاظ على حظوظه، ولكن مصيره ليس بيده، وسيكون عليه انتظار تعثر المنافسين الباطن، الرائد، التعاون، والفيصلي.

ويحتل الأهلي الترتيب الرابع عشر برصيد 31 نقطة، وأعلاه يوجد الباطن ورصيده 32، ثم الثلاثي الرائد والفيصلي والتعاون برصيد 33 نقطة.

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