لوي فيتون تعلق على شراء ميلان

ميلان ومصير مجهول

هيثم محمد فيسبوك تويتر

علقت مجموعة لوي فيتون الشهيرة على الأنباء المتداولة حول شرائها لنادي ميلان ووجود مفاوضات لحسم الصفقة مع المالك الحالي مجموعة إليوت.

وتحدث تقرير في "ريبوبليكا" مساء السبت حول مفاوضات بين الطرفين لبيع ميلان مقابل مبلغ يتعدى 900 مليون يورو. المزيد هنا.

ونشر أنطوان أرنولد، من العائلة المالكة للعلامة التجارية الرائدة في عالم الأزياء، بياناً على انستجرام نفى فيه وجود أي مفاوضات لشراء ميلان.

وقال أنطون: "جمهور ميلان العزيز، أكتب هذا الجواب لوضع حد لكل الشائعات التي تحدثت عن أن عائلتي أو مجموعتنا التجارية في مفاوضات لشراء ميلان".

وأضاف: "نملك كل التقدير والاحترام لهذا النادي وقيمه وتاريخه، ولكن لم نكن على أي اتصال مع ميلان وإدارته، ولا نعرف مصدر تلك الشائعات، نتمنى كل التوفيق للنادي".

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ويلعب ميلان مساء الأحد أمام فيورنتينا ضمن الجولة السادسة للدوري الإيطالي.