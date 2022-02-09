لويس هول: مراهق تشيلسي الذي يثير إعجاب توخيل

كان من المتوقع أن يفوز تشيلسي على تشيسترفيلد من الدرجة الخامسة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن المشجعين الذين تجرؤوا على زيارة ملعب "ستامفورد بريدج" في أوائل يناير الماضي، لا يزالون يشعرون بمفاجأة سارة من تلك المباراة، تمثلت في أداء لويس هول.

أصبح هول، البالغ من العمر 17 عامًا، تاسع أصغر لاعب يمثل تشيلسي على الإطلاق، وأصغر لاعب له في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن تم اختياره في التشكيل الأساسي، ولم يخيب الآمال حيث قدم تمريرة حاسمة وأداء مثاليًا جعله يفوز بجائزة "رجل المباراة".

هول تحدث في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بعد تلك المباراة قال فيها: "منذ أن كنت طفلًا في تشيلسي، هذا ما عملت من أجله، الحصول على الفرصة أخيرًا، وأمام عائلتي والمشجعين الرائعين، إنه شعور لا يُوصف".

وأضاف: "لقد عقدنا اجتماعًا قبل المباراة، وعندما أعلن توخيل عن التشكيل، أصبحت متوترًا على الفور".

وتابع: "رأيت اسمي على ورقة الفريق وكنت أرتجف، استغرق الأمر بضع ساعات لمعالجته".

لم يُظهر هول أي علامات توتر بمجرد دخوله إلى أرض الملعب، مع ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول، وهو ما يمثل له انطلاقة جديدة في النادي الذي انضم له قبل 10 سنوات وهو يلعب في مسقط رأسه.

لكن خلال موسم 2021-22 فقط، ارتفعت سمعة هول إلى مستويات عالية، لدرجة أن يُعتبر الآن أحد أفضل المواهب في أكاديمية كوبهام التابعة لنادي تشيلسي.

بدأ هول الموسم بعد عام انتقل فيه بين فريقي تحت 16 و18 عامًا في تشيلسي، ولكن سرعان ما أصبح واضحًا أنه ارتقى بأسلوبه إلى مستوى آخر عندما عاد من العطلة الصيفية.

اقتحم المراهق فريق تحت 23 عامًا في سبتمبر، وعندما تعرض مجموعة من لاعبي الفريق الأول للإصابة بفيروس كورونا وأُجبروا على الدخول إلى الحجر الصحي في ديسمبر، كان هول أحد الأسماء التي تم استدعاؤها للتدريب مع فريق توماس توخيل.

ظل هول مع الفريق الأول منذ ذلك الحين، حيث وصل إلى مقاعد البدلاء في مباراتين من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي.

وقال توخيل بعد أن شارك هول لأول مرة مع الفريق: "لقد كان يستحق اللعب، إنه رجل لطيف وهادئ للغاية".

وأضاف: "كانت الجودة التي أظهرها في التدريب رائعة، وكان جيدًا جدًا في مباريات الاستحواذ، والمباريات التدريبية الصغيرة".

وتابع: "لقد كانت فرصة كبيرة في ستامفورد بريدج، لقد انتهز فرصته وشارك بشكل كبير في بعض الأهداف، لذلك أنا سعيد من أجله".

ينحدر هول من عائلة رياضية، ويحتفظ شقيقه الأكبر كونور، بذكريات جميلة مع كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سبق له أن لعب دور البطولة مع فريق تشورلي المتواضع في طريقه إلى الدور الرابع.

كان لويس لاعبًا موهوبًا في عدد من الرياضات أثناء نشأته، وفي صيف 2021، كان لا يزال من الممكن العثور عليه في نادي الكريكيت المحلي الخاص به في بينفيلد، حيث يوصف بأنه "لاعب موهوب متعدد الوظائف".

تلك الموهبة الشاملة واضحة في كرة القدم أيضًا، على الرغم من أنه يلعب في الأساس في خط الوسط، فقد ازدهر في عدد من المراكز المختلفة في الأشهر الأخيرة.

لقد لعب هول بشكل مثير للإعجاب في مركز الظهير الأيسر، أو الظهير الجناح الأيسر، بينما ظهر لأول مرة مع الفريق الأول وهو يلعب على الجانب الأيسر من دفاع مكون من ثلاثة لاعبين، وكانت تلك المرة الأولى التي لعب فيها في هذا المركز.

وبالنظر إلى من هم أبطال في كرة القدم، يجب أن يكون هناك جزء من هول لا يزال يأمل في الحفاظ على فرصة اللعب في خط الوسط على المدى الطويل.

وقال هول لموقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت: "لدي اثنان أحب أن أجعل أسلوب لعبي يتمحور حول طريقتهما، لامبارد ودي بروينه".

وأضاف: "إنهما جيدان جدًا من الناحية الفنية، لكن أحب أيضًا الطريقة التي يساهمان بها في الفريق من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة، وكيف يظهران مرتاحين للغاية على الكرة".

من المؤكد أن هول قد توصل إلى كيفية المساهمة في الثلث الأخير، حيث سجل ستة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع فريق الشباب في تشيلسي هذا الموسم، وهو دليل على ما يمكن أن يفعله مع منتخب شباب إنجلترا تحت 18 عامًا عندما يلعب في الأمام.

تنمو مكانة هول خارج الملعب أيضًا، حيث حصل على 60 ألف متابع إضافي على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة فقط من أول ظهور له مع تشيلسي.