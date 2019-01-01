لويس سييرا: فهد المولد جاهز والتعاون ممتاز ولا يوجد أعذار

مدرب الاتحاد يتحدث عن نهائي كأس الملك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وصف التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، وصول فريقه لنهائي كأس الملك للمرة الثانية على التوالي، بالأمر الاستثنائي.

سييرا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الوصول لنهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي أمر استثنائي، نريد تحقيق اللقب وإهداءه لجميع الاتحاديين".

المدرب التشيلي تابع: "التعاون فريق صعب وممتاز جدًا فنيًا على مستوى الدوري والكأس، والخطة هي الخطة المعتادة وهي الفوز بالتأكيد".

لويس سييرا واصل: "الغيابات لن تؤثر على الفريق، والتعاون فريق صعب ومميز فنيًا، وسنقدم كرة قدم جميلة".

سييرا: أتمنى أن نظهر بالشكل المطلوب في مباراة الغد. pic.twitter.com/PZZol7pir7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 1, 2019

مدرب الاتحاد أردف: "فهد المولد لا يشتكي من أي إصابة هو تعرض لشد بسيط في المباراة الأخيرة، والمجهود الذي يقدمه فهد المولد في الملعب غير طبيعي".

واختتم لويس سييرا تصريحاته قائلًا: "الأهم كيف سأكون في هذه المباراة، وفي النهائي لا وجود للأعذار بغض النظر هل استرحت مدة أكبر أو أقل".

الاتحاد سيواجه التعاون مساء غدٍ الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.