الاتحاد يستقر على موقفه الأخير من رحيل سييرا

تعرف على موقف إدارة الاتحاد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

استقرت إدارة نادي اتحاد جدة، على موقفها تجاه المدرب التشيلي لويس سييرا، بعد الخسارة الأخيرة التي مني بها الفريق من الحزم مؤخرًا.

الاتحاد خسر من الحزم بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن هناك اتجاه اتحادي حاليًا، لتجديد الثقة في سييرا، ومنحه فرصة أخيرة لتعديل مسار الفريق.

الصحيفة السعودية أكدت على أن إدارة الاتحاد ستتواصل مع المدرب التشيلي، لإنهاء العقد في حال استمرار النتائج السلبية للفريق الفترة المقبلة.

رسالة إلى الاتحاديين: لا تذبحوا سييرا

إدارة الاتحاد بدأت بالفعل في دراسة ملفات بعض المدربين للمفاضلة بينهم، وذلك قبل فتح باب التفاوض، والاتفاق مع سييرا سيمنح الوقت لمسؤولي العميد.

الاتحاد يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم من 6 جولات.