"سواريز وميسي" الأكثر أهدافًا بين فرق الليجا

الثنائي عادل رقم إشبيلية وسلتا فيجو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحرز لويس سواريز هدفين وليونيل ميسي هدف ليقودا برشلونة لتخطي إيبار في الدوري الإسباني مساء اليوم بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع ميسي رصيد أهدافه في الليجا إلى 17 هدفًا فيما وقع سواريز على هدفه الـ14 هذا الموسم، ليُصبح مجموع أهداف اللاعبين معًا 31 هدفًا، وهو الرقم الذي لم يتخطاه أي فريق في الليجا هذا الموسم.

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ووصل فريقان فقط لهذا الرقم من الأهداف، هما إشبيلية وسلتا فيجو، فيما لا يمتلك الوصيف أتليتكو مدريد سوى 27 هدفًا ولم يُسجل ريال مدريد أكثر من 26 هدفًا، بينما يتصدر البارسا قائمة الفرق الأكثر تسجيلًا بـ53 هدفًا.

فوز الفريق الكتالوني اليوم رفع رصيده إلى 43 نقطة في صدارة البطولة وبفارق 5 نقاط كاملة عن فريق المدرب دييجو سيميوني.