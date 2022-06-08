لويس إنريكي: سينضم إريك جارسيا للمنتخب الإسباني طالما أنا المدرب!

المدرب الإسباني يدعم مدافعه بطريقة حادة للغاية..

دافع مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي عن لاعبه في صفوف الفريق، المدافع إريك جارسيا بعد الانتقادات التي طالته مؤخرًا.

وعانى جارسيا من ضغوطات صحفية واسعة وذلك بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة جمهورية التشيك الماضية والتي كلفت الفريق الهدف الثاني.

وهو الأمر الذي جعله مدربه يتحدث عن الأمر ويوضح أنه يثق في مدافعه، ويؤكد على استمراره في منتخب إسبانيا طالما كان إنريكي هو المدرب.

ماذا قال إنريكي؟

قال لويس: "إذا كنت لاعب كرة قدم، فعليك أن تستعد إلى كل شيء، هناك أسماء معينة يجعلون الصحفيين متوترين".

وواصل: "إريك جارسيا لاعب مذهل وطالما أنا المدرب سيستمر في القدوم إلى المنتخب الوطني".

وأوضح: "على الجميع لعب دورهم، وأنا أعرف دوري، وكذلك جارسيا، إذا رأيت مدافعين أفضل منه سأضمهم، لكني لا أرى ذلك".

ماذا قال عن بيدري وجافي؟

قال مدرب برشلونة السابق: "بيدري يبدو لي مثل أندرياس إنييستا في طريقة لعبه، وهو الذي كان يرقص بالكرة".

وعن جافي أضاف: "هو لاعب مميز، عندما يكون حاضرًا، يساعد الفريق، هو مشروع علينا الاهتمام به، عليه أن يستمر في النمو والتطور".

ماذا قال إنريكي عن أنسو فاتي؟

أردف لويس: "أكرر ما أوضحته من قبل، فاتي لاعب جيد، مستواه وجودته بعيدة عن الشك، إنه يتحسن مع الوقت، ولسنا في عجالة من أمرنا، علينا الانتظار حتى الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يستعد لمواجهة المنتخب السويسري يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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