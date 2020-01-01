لويس إنريكي: فكرة السوبر جذابة ونتابع باوليستا عن كثب

هكذا تحدث مدرب المنتخب الإسباني مع وسائل الإعلام من قلب جدة

أشاد المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي، بفكرة وتوقيت بطولة كأس السوبر الإسبانية، بنظامها الرباعي الجديد.

وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة في الوقت الراهن، بمشاركة ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وأثناء وجوده في جدة، قال إنريكي لشبكة "موفستار" الإسبانية "كأس السوبر بالشكل الجديد؟ أحببت ذلك، التنسيق والموعد بدا وكأنها بطولة صيفية، وبالنسبة لي .. أراها بطولة جذابة للغاية".

وعن رأيه في فكرة انضمام البرازيلي الأصل جابرييل باوليستا للمنتخب الإسباني المشارك في يورو 2020، قال "أنا أتابع كل لاعب يمكن اختياره للمنتخب، وباوليستا في موقف يجعله محل اختيار".

وسُئل عن غياب رودريجو عن المنتخب في اليورو، فأجاب "لدينا لاعبون قادرون على التسجيل، لكن في الوقت ذاته لا نريد ترك مهاجمينا بمفردهم، كرة القدم لعبة جماعية، ونحتاج مساهمة الجميع".

وختم بالرد على سؤال آخر حول الحافز للفوز بالبطولة الأوروبية المنتظرة، قائلاً "إن هدف اليورو في حد ذاته يبدو جذابًا بما فيه الكفاية لتحفيز الجميع".