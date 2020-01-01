برازيلي يدخل حسابات إنريكي من أجل أمم أوروبا 2020

أمم أوروبا تقترب والاستعدادات بدأت

تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن مراقبة لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني، لمدافع فالنسيا الحالي جابرييل باوليستا، وإمكانية ضمه لصفوف فريقه.

باوليستا بدأ مشواره الكروي في البرازيل مع فيتوريا، وانتقل في 2013 إلى الليجا من بوابة فياريال حيث تألق وانتقل إلى أرسنال، ثم عاد لإسبانيا مع فالنسيا في 2017.

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وأوضحت عدة مصادر إعلامية إسبانية أن المدافع البرازيلي يدخل حسابات الناخب الوطني من أجل البطولة الأوروبية، في ظل تطور مستواه والعروض المميزة التي يقدمها رفقة الخفافيش.

إنريكي نفسه علق في تصريحات مع "موفيستار" قائلاً: "أتابع أي لاعب يمكنني ضمه للمنتخب، وهو يلعب مع فريق يؤهله للاستدعاء، أنا منفتح على أي فرضية".

اللاعب هو الآخر فتح الباب لفكرة تمثيل إسبانيا، وعلق على تصريحات إنريكي بأنه يتخيل نفسه لاعباً في صفوف "لا روخا"، ولكن تركيزه الأساسي على ختام الموسم الجاري بأفضل شكل.

باوليستا سبق له أن تم استدعائه لصفوف المنتخب البرازيلي في مارس 2015 لوديتي فرنسا وتشيلي، ولكن لم يشارك في اللقاءين، مما يمنحه الحق لتمثيل إسبانيا.

وشارك المدافع في 24 مباراة مع فالنسيا خلال الموسم الجاري بمختلف المسابقات محلياً وأوروبياً.