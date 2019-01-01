لويز: نثق في ساري.. واللقب لن يحدد نجاح الموسم أو فشله

المدافع البرازيلي يؤكد أهمية الدوري الأوروبي كبطولة قائمة بذاتها..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ديفيد لويز مدافع تشيلسي ثقته الكاملة في فكر مدربه ماوريتسيو ساري، قبل مواجهة آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي غداً.

وقال لويز في المؤتمر الصحفي:"كرة القدم تمنحنا فرصة لقاء أشخاص جدد كل يوم، لاعبين وأجهزة فنية ومدربين، الأمر كله يتمحور حول العمل الجاد والإيمان بفكرة واحدة، ونحن نؤمن بفكر مدربنا".

وأضاف:"بدأنا بشكل جيد وقال الناس أننا جاهزون للقتال على اللقب، ولكن تراجعنا لاحقاً، في النهاية وصلنا لنهائيين، هذه فرصة لإنهاء الموسم في مرتبة عالية".

وأوضح:"آرسنال وتشيلسي ناديان كبيران، في كبار الأندية يتواجد الضغط وهذا أمر طبيعي، هذه المسابقة ليست فقط بشأن التأهل لدوري أبطال أوروبا، إنها الدوري الأوروبي، الكل يريد الفوز بهذا اللقب".

وتابع:"ليس من الدل أن يعتبر موسمنا فاشلاً إن لم نفز باللقب، ولكن إذا لم تقاتل على الألقاب يصبح فاشلاً، ولقد قاتلنا هذا الموسم، أمام مانشستر سيتي كنا الطرف الأفضل في النهائي (كأس الرابطة). الأندية مثل تشيلسي دائماً ما تريد الفوز بالألقاب، وهذا اللقب سيمنحنا فرصة القتال على السوبر الأوروبي ضد فريق إنجليزي آخر".

يذكر أن تشيلسي أنهى الموسم المحلي في المركز الثالث، فيما يحتاج آرسنال (الخامس) للفوز بهذا اللقب للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.