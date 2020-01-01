لونين يقترب من العودة لريال مدريد

نادي ريال مدريد يقترب من استعادة لاعبه الأوكراني أندري لونين المعار لريال بلد الوليد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الأوكراني أندري لونين حارس مرمى فريق ريال مدريد المعار لبلد الوليد قد اقترب من العودة للنادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب أصبح قريبًا أكثر من أي وقت مضى من فسخ عقد إعارته الحالي مع بلد الوليد.

وأكدت الصحيفة أن رحيل اللاعب سيأتي في ظل عدد الدقائق القليل الذي يحصل عليه في الفترة الماضية منذ انضمامه للنادي مطلع الموسم الجاري.

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ويعد لونين هو الخيار الثاني في نادي بلد الوليد خلف الحارس الأساسي جوردي ماسيب بجوار الحارس سيرجيو جونزاليز الذي تواجد من قبله في النادي.

يأتي هذا بالرغم من أن اللاعب لم يشارك في أي دقيقة بالدوري الإسباني حتى الآن واكتفى المدير الفني بالدفع به في مواجهتين بكأس ملك إسبانيا.

وقامت إدارة نادي بلد الوليد بالإعلان اليوم عن نجاحهم في ضم اللاعب جوزيه أنتونيو كارو حارس مرمى نادي بونفيرادينا مما يعني أن أيام الأوكراني في الفريق أصبحت معدودة حيث أن ذلك هو الحارس الرابع الآن.

جدير بالذكر أن لونين كان قد أمضى فترة إعارة ناجحة في الموسم الماضي بصفوف فريق ليجانيس قبل أن يعرض عليه الأخير الاستمرار بشكل دائم ويرفض الحارس الأوكراني.