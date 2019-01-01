لونين: رحلت عن ريال مدريد بسبب كيلور نافاس

لونين لم يكن ليرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال حارس ريال مدريد الشاب والمعار إلى بلد الوليد أندريا لونين إنه لم يكن ليغادر الفريق الملكي لو علم مسبقًا برحيل كيلور نافاس خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ريال مدريد قد وافق على إعارة لونين إلى بلد الوليد، ثم قام بالاستغناء عن كيلور نافاس من خلال بيعه إلى باريس سان جيرمان مقابل استعارة الفرنسي أريولا.

وبخصوص ذلك، وفي الوقت الذي لا يشارك فيه لونين بشكل منتظم مع بلد الوليد بسبب وجود الحارس الأساسي جوردي ماسيب والذي يقدم مستويات مميزة، قال أفضل حارس في كأس العالم للشباب إنه لم يكن ليرحل عن الفريق الملكي في حال علم مسبقًا بمغادرة كيلور نافاس.

وأضاف: "لقد رحلت بناء على أن تيبو كورتوا سيكون الحارس الأساسي وكيلور نافاس سيجلس كاحتياطي له، أو سيقومان بالمداورة خلال الموسم وسأصبح أنا حارسًا ثالثًا"

وتابع: "في حال علمي برحيل كيلور نافاس وأني سأصبح في هذه الحالة الحارس البديل لم أكن لأقرر الرحيل عن ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة"

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يذكر أن ريال مدريد قد بدأ في التفكير في استعادة حارسه الأوكراني الشاب، وذلك بعد المستويات المتذبذبة التي قدمها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.