لونجليه يدافع عن نفسه بعد صورته "الضاحكة" مع ليفاندوفسكي!

نشر الفرنسي كليمون لونجليه مدافع نادي برشلونة الإسباني رسالة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، شرح فيها الصورة المثيرة للجدل التي التقطت له بعد مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة خسر مساء الأربعاء أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليودع "البلوجرانا" البطولة وينتقل إلى اللعب في الدوري الأوروبي.

وشنت جماهير برشلونة هجومًا عنيفًا على المدافع الفرنسي منذ انتشار تلك الصورة، التي تم التقاطها بعد المباراة.

ماذا حدث من لونجليه؟

وفي الصورة، شوهد لونجليه مبتسمًا بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على أرض الملعب، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز النادي البافاري العريض.

وأثارت الصورة جماهير نادي برشلونة، الذين انزعجوا من صورة الفرنسي الذي ظهرًا سعيدًا رغم الوضع المرير الذي يعيشه فريقه.

وتعد هذه المرة الأولى منذ عشرين عامًا التي يفشل فيها برشلونة في عبور دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والثانية منذ موسم 2003-2004 التي يخوض فيها الدوري الأوروبي.

ماذا قال لونجليه؟

المدافع الفرنسي نشر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد أن أبعث برسالة إلى جماهير برشلونة، في البداية أود التعبير عن حزني على نتيجة المباراة، هذا النادي لا يستحق سوى الأفضل، وللأسف لم نتمكن من تحقيق ذلك".

وأضاف: "ثم أريد أن أشرح الصورة التي أبتسم فيها مع ليفاندوفسكي، لقد كان أمرًا حدث للتو في تلك اللحظة، إنه رد فعل محدد لا يعكس بأي حال شعوري بالنتيجة".

وتابع: "قيمي لا جدال فيها، وأي شخص يعرفني يعرف التزامي وحبي لمهنتي، ولبرشلونة وخاصة لمشجعيه".

وقال لونجليه في ختام رسالته: "لن يكون لدي أبدًا رد فعل كهذا على شيء يؤلمني كثيرًا منذ الأمس، اليوم نحن نشعر بحزن عميق، ولكن لدينا الآن مهمة، هي إعادة برشلونة إلى المكان الذي يستحقه".

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