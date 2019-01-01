لونجليه: ننتظر جريزمان والمنافسة مع أومتيتي ممتعة

كليمون لونجليه نجم دفاع فريق برشلونة يؤكد أنه منافسته مع صامويل أومتيتي على نفس المركز لا تؤثر على علاقتهما.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كيلمون لونجليه نجم دفاع برشلونة ومنتخب فرنسا أنه ينتظر قرار انطوان جريزمان النهائي فيما يتعلق بمستقبله في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لا يعلم حقيقة وجهته المقبلة بعدما أعلن عن الرحيل من صفوف أتلتيكو مدريد.

وقال لونجليه: "أنطوان جريزمان يعد واحدًا من أفضل ثلاثة أو أربعة لاعبين في الدوري الإسباني، ويسجل كل عام العديد من الأهداف".

وأضاف: "في برشلونة لا نتحدث حول قدومه، لقد أعلن بالفعل عن مغادرته لأتلتيكو مدريد لكننا لا نعلم وجهته المقبلة، الجميع ينتظر قراره، نحن أيضًا".

وأكمل عن علاقته بأومتيتي: لقد استقبلني بشكل جيد في برشلونة، من الرائع أننا من نفس البلد وفي نفس الفريق، حتى المنافسة على نفس المركز لا تؤثر على علاقتنا أبدًا".

جدير بالذكر أن لونجليه يعد من العناصر الأساسية في صفوف برشلونة ونال المركز الأساسي بعد إصابة أومتيتي مطلع الموسم المنصرم.