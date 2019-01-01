لونجليه: فوز برشلونة بالليجا كان صعباً وأرقام ميسي تتحدث عنه

برشلونة يبحث عن الثلاثية بعد حسم الليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق كليمين لونجليه، مدافع برشلونة، على فوز الفريق على ليفانتي وتتويجه بلقب الليجا رسمياً، الأمر الذي وصفه بالصعب وحدث بفضل المجموعة وليس فقط الأفراد.

وفاز برشلونة بهدف نظيف على ليفانتي مساء السبت ليعلن رسمياً تتويجه باللقب السادس والعشرين في تاريخه بالدوري الإسباني.

وقال لونجليه مع "موفيستار": "لم يكن تتويجاً سهلاً، ولكن قمنا بالمطلوب منذ اليوم الأول وصولاً إلى هذا الانتصار، سعيد بالفوز مع جماهيرنا والاحتفال".

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وأكمل: "مرينا بفترات صعبة وعانينا، ولكن ذلك يزيد من جمال الأمر، علينا الاحتفال سريعاً قبل أن يبدأ الأمر، علينا التحضير للقادم من مباريات مهمة".

وأضاف الفرنسي: "هذا التتويج الأول لي ومع بعض الحظ سيكون هناك المزيد، نقدر كل انتصار، لا يجب أن ننسى مجهود الجميع، أرقام ميسي تتحدث عنه ولكن هذا عمل مجموعة كاملة".

ويملك برشلونة فرصة تحقيق الثلاثية لكونه سيلعب نهائي كأس ملك إسبانيا، ولا يزال حاضراً في نصف نهائي دوري الأبطال وسيقابل ليفربول منتصف الأسبوع.