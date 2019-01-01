لونجليه: عانيت أمام صلاح وامتلاك ميسي يمنحنا الأفضلية

تعرف على تصريحات لونجليه عقب فوز برشلونة على ليفربول

أكد كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، أنّ الفريق عانى كثيرًا أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مؤكدًا صعوبة اللعب ضد المصري محمد صلاح.

برشلونة وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثية نظيفة على ليفربول في ذهاب نصف النهائي.

وقال الفرنسي في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعلم أننا سنعاني أمام أحد أفضل الخطوط الهجومية في أوروبا، ولكننا تحركنا سويًا في الهجوم والدفاع ونجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية".

وتابع: "مواجهة محمد صلاح معقدة للغاية وبالأخص في أول 20 دقيقة بسبب سرعته وقدرته على المرواغة وكان من الصعب استعادة الكرة منه".

صاحب الـ 23 عامًا أشار إلى أنّه فقد إحدى أسنانه في التحام بالمباراة ولكنّه مستعد لتقديم ما هو أكثر من ذلك لأجل الفريق والفوز بالمباريات.

ترتيب الأكثر تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة 👇



1⃣ ميسي 112 ⚽️

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2⃣ ريفالدو 22 ⚽️

3⃣ نيمار 21 ⚽️ pic.twitter.com/KR10l3trYm — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

واختتم: "كنا نعلم أننا نمتلك أفضلية في بداية المباراة لوجود ليونيل ميسي لأنّه أفضل لاعب في العالم وأظهر ذلك دون شك. نحن محظوظون لامتلاكه".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق أول انتصار على ليفربول في "كامب نو" بتاريخ المواجهات بين الفريقين.