لونجليه: سعداء لأجل جيرو.. وجريزمان قدم مباراة عظيمة

جيرو سجل هدف الفوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد كليمون لونجليه مدافع المنتخب الفرنسي بزميله أوليفييه جيرو عقب الفوز على أيسلندا بهدف نظيف في تصفيات يورو 2020.

وقال لونجليه لقناة ليكيب:"نعرف أن القدوم إلى هنا سيكون معركة بدنية كبيرة، وكنا جيدين على هذا المستوى".

وأضاف:"لقد نجحنا في تقديم التنوع، إنه فوز جيد للغاية، لقد دافعوا بعمق شديد".

وأوضح:"نحن سعداء لأجل جيرو، إنه يعمل كثيراً وكان مفيداً للغاية بالنسبة للفريق، أتمنى أن يسجل المزيد".

وعن زميله في برشلونة أنتوان جريزمان قال:"لقد قدم مباراة عظيمة بجهود بدنية كبيرة لمساعدتنا، كما تحصل لنا على ركلة الجزاء".

يذكر أن الهدف الفرنسي أتى بركلة جزاء سجلها جيرو في الدقيقة 66.