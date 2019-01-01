لونجليه: رفضت الانضمام ليوفنتوس وبيكيه عبقري

تعرف على تصريحات لونجليه حول سبب رفضه الانضمام ليوفنتوس

كشف كليون لونجليه، لاعب برشلونة، عن السبب وراء رفضه الانضمام إلى صفوف يوفنتوس وشراكته مع جيرارد بيكيه في النادي الكتالوني.

لونجليه انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي من إشبيلية وسجل هدفين أحدهما في الكأس والآخر في الدوري الإسباني.

وقال لونجليه في تصريحات لصحيفة "البريوديكو" الكتالونية: "عندما كنت بعمر 18 عامًا، حاول يوفنتوس التعاقد معي وذهبت إلى تورينو لمشاهدة لقائهم ضد إيمبولي وبعدها رفضت الرحيل لهم".

وأوضح: "شعرت بأنني لست مستعدًا بعد للمنافسة على هذا المستوى وكنت أخشى التوقيع مع فريق كبير في هذا السن حتى لا أفسد مسيرتي الكروية".

وحول جيرارد بيكيه، علّق الفرنسي: "إنّه عبقري، لم أراه متوترًا أبدًا قبل مواجهة أي فريق ولديه قدرة على قراءة المباراة والخصم. لقد تعلمت منه الكثير وتفاهمنا سريعًا في الملعب".

وأردف: "أحاول التطور ومتابعة أبرز لقطات لمهاجمي المنافسين لكي أعرف طريقة لعبهم ومحاولة التغلب عليها".

لحظة تسليم إنييستا شارة القيادة لميسي ©️



وداعًا الرسام 💔👏pic.twitter.com/P9SoQON5sA — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

لاعب إشبيلية السابق استرجع حينما لعب ضد برشلونة في المواسم الماضية، مشيرًا إلى أنّه واجه ليونيل ميسي في أكثر من مرة وكان من الصعب للغاية إيقافه لكنّه تعلم الكثير.

واختتم: "بعمر 13 عامًا لم يكن أحد يرغب في التعاقد معي ولكني بذلك كل ما لدي لكي أكون أفضل وبعدها جاء مونشي وضمني إلى إشبيلية لتصبح الأمور أفضل معي".

وأصبح لونجليه المدافع الأساسي مع النادي الكتالوني خلال الموسم الجاري بعد إصابة صامويل أومتيتي.

وقد يحقق الفرنسي ثاني بطولاته مع البلوجرانا بالفوز بالدوري الإسباني حال انتصر برشلونة مساء اليوم، السبت، على ليفانتي.