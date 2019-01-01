لونجليه: برشلونة السبب في وجودي مع منتخب فرنسا

ظهور أول للاعب البلوجرانا مع الديوك

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى كليمينت لونجليه، مدافع برشلونة، سعادته بتوجيه الدعوة له لتمثيل منتخب فرنسا في التجمع المقبل، وشكر ناديه لإعطائه الفرصة للظهور والتألق.

وتحول لونجليه للاعب أساسي في تشكيلة البلوجرانا الموسم الحالي بعدما احتل المكان الذي تركه مواطنه صامويل أومتيتي بعد إصابته.

وقال لونجليه لموقع النادي الرسمي: "سعادة كبيرة تغمرني وفخر، أنا في تشكيلة أبطال العالم للمرة الأولى، هذا تتويج للعمل الشاق الذي قمت به".

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وأضاف: "وجودي في نادي مثل برشلونة ساعني وجعلني متابعاً بشكل أكبر، أنا سعيد للغاية لأنني عشت عاماً مميزاً تُوج بوجودي مع المنتخب".

الاستدعاء هو الأول لمدافع إشبيلية السابق لتشكيلة ديديه ديشان بعد المطالبات بوجوده في صفوف الديوك في ظل تألقه مع برشلونة.

وتلعب فرنسا ودياً مع بوليفيا، ثم تواجه كلاً من تركيا وأندورا الشهر المقبل بتصفيات أمم أوروبا.