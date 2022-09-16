لولا نفي سييرا .. الأهلي كان سيتعرض للنصب

في إطار بحث الأهلي عن مدرب جديد

يبدو أن إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ كانت على وشك التعرض لحالة نصب، في ظل بحثه عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد يقود الراقي.

ما هي تفاصيل محاولة تعرض الأهلي للنصب؟

كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن استفسار النادي الأهلي عن المدرب التشيلي لويس سييرا، من أجل تدريب الفريق، وتواصلوا بالفعل مع أشخاص لا علاقة لهم به.

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وكتب الرشيد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على استبعاد الأهلي لاسم سييرا من قائمة المرشحين لتدريب الراقي.

وجاء نص ما كتبه الرشيد كالآتي: "النادي الأهلي استفسر عن عدة مدربين من بينهم التشيلي لويس سييرا، وعلموا بأن طاقم عمل المدرب قد ارتبطوا بجهات أخرى".

وتابع: "هذا ما جعل الإدارة تستبعد المدرب من خياراتها مباشرة، هنالك من ادّعى بأنه وكيل للمدرب في الفترة الماضية، وهذا ما نفاه المدرب شخصيًا".

الأهلي يبحث عن مدرب جديد

وأقالت إدارة الأهلي المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي، بسبب نتائج الفريق السلبية في دوري يلو للدرجة الأولى، حيث تعادل في مباراة وخسر الأخرى.

ويتولى مهمة تدريب الأهلي حاليًا، المدرب المحلي يوسف عنبر بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد يقود الراقي نحو الصعود مجددًا إلى دوري روشن للمحترفين.

وهبط الأهلي لأول مرة في تاريخه من دوري المحترفين إلى دوري يلو للدرجة الأولى، بعد احتلال الفريق المركز الـ15 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في مفاجأة صادمة للجميع.