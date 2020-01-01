لوكا توني يختار الشريك المثالي لرونالدو ويصفه بالماكينة

لوكا توني النجم التاريخي لمنتخب إيطاليا يختار الشريك المثالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس ويشيد به.

يرى لوكا توني نجم فريق يوفنتوس و بايرن ميونخ المعتزل أن البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هو اللاعب الأفضل ليتواجد بجوار كريستيانو رونالدو بصفوف البيانكونيري في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توني وأشاد خلالها بما يقدمه كريستيانو رونالدو رفقة البيانكونيري في الفترة الماضية بالرغم من تراجعه في بداية الموسم.

"هاري كين مهاجم حقيقي يمكنه أن يجيد في ذلك المكان ويملك إمكانيات تكتيكية عالية للغاية ويجيد اللعب بشكل جماعي ويتميز بالحسم بالإضافة لعمره الصغير نسبيًا".

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وأضاف: "هناك أيضًا جابرييل جيسوس الذي يملك السرعة والتكتيك لكنه ينقصه مساعدة زملائه وصناعة الأهداف، لو قام بذلك سيكون مناسب للغاية للتواجد بجوار كريستيانو رونالدو".

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وأكمل: "من بين الثنائي جيسيوس مناسب أكثر ليكون شريك كريستيانو رونالدو فهو يفتح المساحات ويضغط كما أن عمره أصغر بشكل واضح من كين".

وأردف: "كم المباريات التي يلعبها رونالدو يذهلني، لقد لعبت في الدوري الإيطالي حتى الـ 39 من عمري لكن اللعب كل أسبوع يختلف عما يقوم به كل ثلاثة أيام، كريستيانو مثل الماكينة".

وأنهى تصريحاته: "لقد قام ساري بالتعامل معه بشكل رائع عندما كان بعيدًا عن مستواه في نوفمبر الماضي فأخرجه من المباريات، ذلك مس كرامة رونالدو فعاد لأفضل ما لديه بشكل متوحش".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد شارك في 32 مباراة هذا الموسم وسجل خلالهم 25 هدفًا في كل البطولات وصنع أربعة.