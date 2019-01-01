لوكا توني يأمل في أن يكون مواطنه هو المدرب الجديد لبايرن ميونخ

الجميع يحلم به..

عبّر لوكا توني، أسطورة الكرة الإيطالية، عن آماله في أن يكون ماسيميليانو أليجري، هو المدير الفني المقبل لبايرن ميونخ، لكنه عاد وشكك في أن يوافق مواطنه على هذه الخطوة.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن إقالة نيكو كوفاتش مساء الأحد الماضي على خلفية الهزيمة القاسية التي مُنيّ بها العملاق البافاري بخمسة أهداف لهدف في الدوري الألماني.

إدارة كارل هاينز رومينيجه أعلنت عن تعين هانسي فليك، مساعد كوفاتش، كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد، وسط الكثير من الأسماء المطروحة لشغل هذا المنصب وعلى رأسها أليجري.

وبالنسبة لتوني، والذي سبق له اللعب في بايرن ميونخ، فإن مدرب يوفنتوس السابق هو الخيار الأفضل، ففي تصريحات صحفية له قال "أعتقد أن أليجري هو الرجل المناسب لبايرن ميونخ.".

لكن، يبدو أن أليجري خيارًا صعب المنال للفريق الألماني حسبما يرى توني، فتابع "في رأيي هو لن يأتي إلى بايرن.".

أليجري، والذي تحصل على ستة ألقاب من الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وميلان، هو من الأسماء المرشحة لخلاف أولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد، وكذلك أوناي إيمري في آرسنال.

ولا يُعد المدرب الإيطالي البالغ من العمر 52 عامًا هو المرشح الأوحد لبايرن، حيث تشير الشائعات إلى أن آرسين فينجر، مدرب آرسنال السابق، ومعه جوزيه مورينيو وإيريك تين هاج مدرب أياكس الحالي، هم المرشحون لهذا المنصب.

يذكر أن أليجري يحظى بالقبول لدى أغلب المسؤولين الألمان، فسبق وأن تحدث لوتار ماتيوس، أسطورة بايرن، عن أن أليجري هو رجل المرحلة وتمناه مدربًا للبافاري في الفترة المقبلة.

كما من الجدير بالذكر أن توني قد عرض نفسه من قبل ليكون مدربًا لبايرن من خلال انستجرام عند إعلان إقالة كوفاتش البالغ من العمر 48 عامًا من منصبه على حساب البافاري الرسمي.