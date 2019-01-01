لوكا توني: "رونالدو يحتاج للقب الهداف وأريد رؤية كروس في يوفنتوس

لوكا توني نجم يوفنتوس السابق يؤكد على ضرورة حصد رونالدو للقب هداف الدوري الإيطالي ويتمنى مشاهدة توني كروس في البيانكونيري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب لوكا توني نجم فريق يوفنتوس السابق عن أمله في حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توني وأكد خلالها أن رونالدو في حاجة لهذا اللقب ليكون قد أكمل مجموعته الخاصة بألقاب هداف الدوري الكبرى.

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وقال لوكا توني: "الوصول للدوري الإيطالي والحصول على لقب الهداف في الموسم الأول هو أمر هام للغاية للاعب مثل كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "سيكون من الهام بالنسبة له أيضًا أن يحصل على لقب الهداف ليكون قد قام بذلك في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا".

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وأكمل عن تدعيمات محتملة ليوفنتوس في المستقبل: "سأحب أن أشاهد توني كروس في صفوف الفريق، لقد لعبنا معًا في بايرن ميونخ وكان عمره صغيرًا لكن شخصيته كانت قوية، ولا ينهار تحت الضغط".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفًا ويتصدر فابيو كوالياريلا بـ 22 هدفًا.