"لوكاندة وتكاتك" .. خطة انتقام رئيس الزمالك من بطل تشاد

رئيس الزمالك يُهدد بطل تشاد

لم يُخف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري غضبه من تصرفات نادي إليكت سبورت بطل تشاد خلال مواجهته مع فريقه، وقد هدده بخطة انتقام

بطل مصر استطاع العودة من تشاد منتصرًا في لقاء ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبد الرازق شيكابالا، ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في القاهرة يوم الأحد الموافق الـ25 من سبتمبر الجاري.

وكان الزمالك قد عرض على الفريق التشادي إقامة المباراتين في القاهرة مع تحمله كافة التكاليف إلا أن طلبه قوبل بالرفض، كما رفض النادي المضيف كذلك بث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة الأبيض الرسمية.

مرتضى منصور توعد إليكت بمعاملة صعبة في القاهرة، وذلك خلال تصريحاته لقناة الزمالك في وقت متأخر من مساء أمس.

حيث قال "عرضنا على الفريق التشادي لعب المباراتين هنا ورفض، أن نتحمل كافة التكاليف ورفض، أن نُذيع المباراة ورفض، سيأتي إلينا للعب في القاهرة وقد نويت أن أجعل إقامتهم في "لوكاندة" إسماعيل ياسين في العتبة الخضراء".

أضاف "كذلك سأجعلهم يتوجهون إلى الملعب للعب اللقاء على متن "التكاتك"، سأجلب 80 "تكتك" وكل 3 منهم يستقل واحدًا، لأنهم فعلوا ما لم يفعله أي نادٍ في العالم".

وأتم الرئيس المثير للجدل تصريحاته بالإشارة إلى الفوضى الموجودة، من وجهة نظره، في مشاركات الأندية المصرية في المسابقات القارية، بقوله "بطل الدوري يلعب في دوري أبطال إفريقيا من دور الـ64، فيما ثالث جدول الترتيب يلعب من الـ32، وثاني الدوري يُشارك في كأس الكونفدرالية فيما الثالث في دوري الأبطال .. فوضى كبيرة".

يُشار إلى أن الأهلي والزمالك سيُمثلان مصر في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم فيما سيتواجد بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.