لوكاكو يواصل هوايته المفضلة بالتسجيل في المباراة الأولى بالدوري

لوكاكو افتتح مسيرته الرسمية مع انتر بهدف في شباك ليتشي

فيسبوك تويتر بلال محمد

واصل البلجيكي روميلو لوكاكو هوايته المفضلة، بالتسجيل في مبارياته الاولي في الدوري مع الفرق التي لعب لها.

وافتتح لوكاكو اهدافه مع انتر في الجولة الاول من الدوري الايطالي في شباك ليتشي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في المباراة التي انتهت بأربعة أهداف دون رد لانتر.

وانضم المهاجم البلجيكي الي صفوف انتر، في فترة الانتقالات الصيفية قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 65 مليون يورو.

وسجل لوكاكو من قبل في المباراة الاولي بالدوري مع نوريتش سيتي وايفرتون ومانشستر يونايتد، بينما فشل في هذا مع تشيلسي.

وسجل رباعية انتر كلاً من بروزوفيتش، وسينسي ولوكاكو، وكاندريفا، ليتصدر النيراتزوري جدول الدوري، بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.