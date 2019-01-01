لوكاكو يلمح بشأن انتقاله.. الوجهة يوفنتوس أم إنتر؟

الطريق لا يزال غير واضح المعالم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ألقى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد تلميحاً كبيراً بشأن رحيله المتوقع عن ناديه الإنجليزي هذا الصيف.

جاء ذلك حين نشر اللاعب صورته مع فيديريكو باستوريلو، أحد ممثليه الموكل إليهم حسم مسألة انتقاله.

وكتب لوكاكو معلقاً على الصورة التي نشرها عبر حسابه في تويتر:"قريباً، يتبع".

Soon to be continued 🤫 pic.twitter.com/SGzPkUUbxL — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) July 27, 2019

رغم ذلك لم يوضح المهاجم البلجيكي وجهته المقبلة، المؤكد حتى الآن أنه سينتقل للدوري الإيطالي، لكنه لم يحدد إلى إنتر أم إلى يوفنتوس.

وكان أنتونيو كونتي مدرب إنتر الجديد قد جدد اهتمامه باللاعب الذي حاول التعاقد معه في صيف 2017 حين كان مدرباً لتشيلسي.

يذكر أن يوفنتوس اقتحم المشهد مؤخراً، وسط شائعات عن صفقة تبادلية تتضمن انتقال باولو ديبالا إلى الشياطين الحمر.