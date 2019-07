لوكاكو يلمح بشأن انتقاله.. الوجهة يوفنتوس أم إنتر؟

ألقى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد تلميحاً كبيراً بشأن رحيله المتوقع عن ناديه الإنجليزي هذا الصيف.

جاء ذلك حين نشر اللاعب صورته مع فيديريكو باستوريلو، أحد ممثليه الموكل إليهم حسم مسألة انتقاله.

وكتب لوكاكو معلقاً على الصورة التي نشرها عبر حسابه في تويتر:"قريباً، يتبع".

Soon to be continued 🤫 pic.twitter.com/SGzPkUUbxL