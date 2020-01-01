لوكاكو يعيد أمجاد رونالدو الظاهرة ويعادل سجل كريستيانو

أرقام قياسية خاصة للوكاكو أمام إشبيلية

نجح روميلو لوكاكو، هداف إنتر، في دخول تاريخ الفريق الإيطالي بعد تسجيله هدفًا أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي.

لوكاكو انضم إلى إنتر في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد ليشكل مع لاوتارو مارتينيز ثنائية هجومية قوية.

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ونجح لوكاكو في تسجيل الهدف الأول لإنتر في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية من ركلة جزاء ليكتب تاريخًا بتحطيمه العديد من الأرقام القياسية.

وبعد التسجيل، عادل لوكاكو سجل كريستيانو رونالدو في التسجيل خلال 11 مباراة على التوالي في بطولة أوروبية، إلا أنّ صاروخ ماديرا فعلها في دوري أبطال أوروبا والنجم البلجيكي حققها في اليوربا ليج.

كما أنّه أصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات على التوالي بالأدوار الإقصائية في بطولة أوروبية بعد كريستيانو رونالدو بين 2012 و2013.

6 - Romelu Lukaku is the first player to score in six consecutive knockout stage matches in major European competition since Cristiano Ronaldo between 2012 and 2013. Inevitable. #UEL pic.twitter.com/nQVEJvagN1 — OptaJoe (@OptaJoe) August 21, 2020

وبتسجيل الهدف، وصل صاحب الـ27 عامًا إلى 34 هدف في أول مواسمه مع إنتر، والذي لم يحدث مع النيراتزوري منذ الظاهرة رونالدو في موسم 1997-1998.

هدف لوكاكو هو الأسرع في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا منذ هدف ماركوس بابل مع ليفربول أمام ديبورتيفو ألافيس في مايو 2001.

جدير بالذكر أنّ إنتر لم يحقق أي لقب أوروبي منذ التتويج بدوري أبطال أوروبا في 2010 بقيادة المدرب جوزيه مورينيو.