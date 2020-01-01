لوكاكو يعلق على وداع مانشستر يونايتد للدوري الأوروبي

روميلو لوكاكو نجم إنتر الذي وصل لنهائي الدوري الأوروبي يعلق على خروج مانشستر يونايتد من البطولة.

علق النجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر على خروج فريقه السابق مانشستر يونايتد من بطولة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب انتهاء مباراة إنتر ضد شاختار دونيتسك في نصف نهائي البطولة نفسها.

وقال لوكاكو: "مانشستر يونايتد حاول بكل ما لديه من قوة، ومروا بواحد من أفضل المواسم بالنسبة لهم، كما قام أولي جونار سولشاير بالكثير من العمل الجيد".

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وأضاف: "الكل قدم مستويات جيدة، ورأينا ميسون جرينوود يتطور بطريقة واضحة، كما فعل مارسيال وراشفورد، لقد توقعت ذلك وأنا سعيد من أجل الجميع هناك".

وأكمل: "لدي ثقة أن الفريق سيستمر في تقديم المستويات الجيدة خلال الموسم المقبل، لا يوجد لدي أي شكوك في ذلك الأمر".

وأنهى تصريحاته عن صعود إنتر للنهائي: "على المستوى الفني والبدني كنا في أفضل حالاتنا، لكن لا يزال أمامنا مباراة أخرى".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل لا شيء مساء الأمس، وسيواجه نظيره إشبيلية مساء الجمعة في نهائي الدوري الأوروبي.